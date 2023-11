O treinador do Vizela, Pablo Villar, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Casa Pia, em jogo da décima jornada da Liga:

«Estou muito feliz, porque os jogadores foram solidários. Seguimos o nosso plano. Fomos superiores do início ao fim, com e sem bola.

A solução estava no banco, mas todos estão a trabalhar muito bem. Os que entram e os que estão de fora. Essa é uma das fortalezas do nosso grupo.

Anteriormente, já merecíamos ter mais pontos. Às vezes acontece assim. Oxalá que seja o nosso clique para continuar a crescer na tabela. Este é um processo longo e a equipa vai dar mais.

O trabalho que estes jogadores fazem durante todos os treinos... são solidários, não poupam esforços, trabalham muitíssimo.

Agora, é a euforia, temos de festejar, mas temos também de recuperar e começar a trabalhar para o Famalicão, que vai ser um jogo muito difícil.

Na nossa situação, somos uma das equipas que mais mudaram, com muitos jogadores novos e que precisam de mais tempo de adaptação comparando com outras equipas. Temos que trabalhar o nosso modelo de jogo, com a atitude dos jogadores e também com o fantástico apoio dos adeptos, que hoje nos ajudaram muito nos momentos em que tivemos de sofrer. É continuar o nosso caminho, tentando ser melhores a cada dia.»