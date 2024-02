O treinador do Vizela, Rubén de la Barrera, acredita que a equipa minhota vai regressar aos triunfos já este domingo, na receção ao Estoril.

Após a goleada sofrida em casa do Benfica, na última jornada, o técnico espanhol espera uma boa resposta dos vizelenses.

«Amanhã [domingo] tem de ser o nosso dia, com isso dizemos tudo. Precisamos de todos, falo também dos nossos adeptos, que terão de converter-se no 12.º jogador, puxando pela equipa. Esperamos o melhor da equipa para este encontro para que possamos voltar aos bons resultados», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Ao nível de calendário de jogos e datas agora começou uma Liga nova para nós. Temos um primeiro desafio e sabemos que um bom rendimento pode conduzir a uma vitória, que nos pode aproximar do objetivo e ajudar em termos emocionais, uma subida anímica. Estes jogos com adversários diretos farão com que nos possamos aproximar. É um jogo mesmo muito importante, estamos conscientes disso, estamos a treinar muito bem. Não há motivos para duvidar dos nossos jogadores. Acreditamos que o resultado correrá a nosso favor», acrescentou.

No último lugar da tabela classificativa, Barrera garante que os seus jogadores continuam confiantes em conseguir a permanência: «Sei a crença que temos no balneário. Com duas vitórias consecutivas podemos sair da zona de descida. Tudo o que depende de nós iremos fazer com que corra bem. Há aspetos muito positivos desde a nossa chegada, temos de corrigir o que temos feito menos bem. Não é fácil jogar com a ansiedade. Toda a gente tem noção do que treinamos. Esperamos que os jogos possam reforçar no que acreditamos, a permanência na Liga.»

O Vizela recebe este domingo o Estoril, a partir das 15h30, em jogo da 23.ª jornada da Liga.