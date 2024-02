Luís Freire lançou os dados para a receção do Rio Ave ao Sporting, agendada para a noite deste domingo.

«É um jogo onde temos pouco a perder, porque o Sporting tem ganhado a quase toda a gente. Vejo uma oportunidade para nos pormos à prova e mostrarmos a nossa qualidade», começou por dizer, em conferência de imprensa, este sábado.

Na ressaca da derrota em Famalicão, Luís Freire revelou alguns detalhes do plano para travar «a melhor equipa» da Liga.

«Sabemos o que temos de fazer, e também sabemos como joga o Sporting, com um ataque muito finalizador, boa capacidade ofensiva e defensivamente estável. Estão moralizados, mas não nos vamos desviar do que somos», argumentou o timoneiro dos vilacondenses.

Para esta partida, o Rio Ave não contará com os castigados Aderllan Santos e Boateng, nem com o lesionado André Pereira. Por sua vez, o médio Tanlongo está fora das contas por estar emprestado pelo Sporting. Ainda assim, Luís Freire acredita numa «boa resposta» de quem for a jogo, até porque, segundo diz, «a confiança é máxima» para a receção aos leões.

Questionado sobre Adrien Silva, o técnico foi pragmático: «Está cada vez mais próximo de jogar mais tempo. Chegou há pouco mais de 20 dias, e já fez 20 minutos contra o Famalicão. Está disponível, convocado, logo veremos. Está-se a integrar bem, com boa energia e atitude. Certamente nos ajudará muito».

O Rio Ave ocupa a 15.ª posição, que obriga a play-off de manutenção. Em todo o caso, os vilacondenses, que levam 21 pontos, estão igualados com Estrela da Amadora e Estoril.

Acompanhe, ao minuto, no Maisfutebol, a partida entre Rio Ave e Sporting, a contar para a 23.ª jornada do campeonato. O pontapé de saída está agendado para as 20h30 deste domingo.