Ruben Amorim anteviu, na tarde deste sábado, a visita do Sporting ao Rio Ave, a contar para a 23.ª jornada da Liga.

«Luís Freire tem muito talento, fez o seu percurso com sucessivas subidas de divisão e esta época teve um período em que não podia contratar. Agora, com o leque de opções aumentado, muda mais vezes as peças no «onze». O Adrien Silva dá caraterísticas diferentes à equipa, o Fábio Ronaldo dá velocidade. O Aderllan Santos está castigado e as bolas paradas serão importantes.»

«A estratégia para vencer passa por conhecer o adversário, as ideias do treinador e o terreno, que dificultará a vida às duas equipas, até porque o Rio Ave gosta de ter bola no pé no ataque posicional. Está tudo pensado. Fizemos muito trabalho tático e temos dois planos, conforme as circunstâncias, apostando em bolas paradas e bolas diretas, por vezes.»

«O que sinto é que, quando olham para o jogo com o Rio Ave, olhando a todas as circunstâncias, todos vão esperar que o Sporting perca pontos. Devemos manter o nosso lugar e mostrar, principalmente a nós, que independentemente das circunstâncias somos capazes de vencer. Todos jogos são de estofo de campeão.»

Os leões jogam em Vila do Conde, às 20h30 deste domingo, na antecâmara do dérbi com o Benfica, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Siga no Maisfutebol, ao minuto, a visita do Sporting ao Rio Ave.