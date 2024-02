Ruben Amorim comentou o calendário do Sporting para as próximas semanas, à margem da antevisão à visita ao Rio Ave, a contar para a 23.ª jornada da Liga.

«A incerteza do calendário é, para mim, o mais difícil de gerir. É certo de que jogaremos no domingo com o Farense [a 3 de março] e depois com a Atalanta [a 6 de março]. Jogos muito difíceis em que não podemos perder, mas devemos pensar um de cada vez. Numa primeira fase foi dito que o jogo do Farense teria de ser adiado, mas eu simplesmente deixei com o Hugo Viana. O que me deixa nervoso é a incerteza. Foi tudo acertado entre Sporting, Liga e Atalanta. Vamos jogar quando tiver de ser.»

Os leões jogam em Vila do Conde, às 20h30 deste domingo, encontro que pode acompanhar ao minuto no Maisfutebol.

Esta partida antecede o dérbi com o Benfica, em Alvalade, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.