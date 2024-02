Os Golden State Warriors e Steve Kerr chegaram a acordo para a renovação do contrato que liga as duas partes por mais dois anos, até 2026.

Segundo Adrian Wojnarowski, jornalista da ESPN, o acordo vale 35 milhões de dólares – cerca de 32 milhões de euros –, o que vai fazer de Kerr o treinador mais bem pago da história da NBA, com um salário anual de 17,5 milhões de dólares – cerca de 16 milhões de euros.

Greg Popovich, técnico dos San Antonio Spurs, até ganha mais, mas acumula também o cargo de presidente da franquia.

Steve Kerr, refira-se, chegou aos Warriors em 2014: em dez anos conquistou quatro títulos – já havia ganho quatro como jogador, nos Bulls – e foi um dos responsáveis pela dinastia da equipa de São Francisco.

