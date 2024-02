A última madrugada trouxe grandes exibições das principais figuras da NBA.

Desde logo, Stephen Curry foi decisivo na vitória dos Golden State Warriors sobre os Los Angeles Lakers (128-110), com 32 pontos, um ressalto e oito assistências. Os Lakers não contaram com o contributo do lesionado LeBron James, mas Anthony Davis (27 pontos e 15 assistências) voltou a estar em bom plano.

Em Denver, os Nuggets venceram os Washington Wizards por 130-110.

Nikola Jokic anotou um triplo-duplo (21 pontos, 19 ressaltos e 15 assistências). O sérvio juntou-se ao lote de jogadores que registaram um triplo-duplo frente a todas as equipas da NBA, onde já estavam LeBron e Russel Westbrook.

Além disso, Jokic acertou todos os lançamentos de campo que tentou (10 em 10). O sérvio falhou apenas dois lances livres.

Outra grande exibição foi a de Luka Doncic: 41 pontos, nove ressaltos e 11 assistências na vitória caseira dos Dallas Mavericks sobre os Phoenix Suns (123-113).

Nota ainda para a vitória dos Boston Celtics em casa dos Chicago Bulls (129-112), sem a presença do português Neemias Queta.

Todos os resultados da última madrugada na NBA:

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, 109-116

Indiana Pacers-Detroit Pistons, 129-115

Philadelphia 76ers-New York Knicks, 96-110

Toronto Raptors-Brooklyn Nets, 121-93

Dallas Mavericks-Phoenix Suns, 123-113

Chicago Bulls-Boston Celtics, 112-129

New Orleans Pelicans-Houston Rockets, 127-105

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers, 129-107

Denver Nuggets-Washington Wizards, 130-110

Utah Jazz-Charlotte Hornets, 107-115

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers, 128-110

Sacramento Kings-San Antonio Spurs, 127-122