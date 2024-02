Uma noite faaaantástica... Foi o que se viu em Indiana na noite de concursos do fim de semana do jogo All Star da NBA.

Damian Lillard sagrou-se bicampeão do concorrido torneio de três pontos. O extremo dos Milwaukee Bucks levou a melhor na final a Trae Young (Atlanta Hawks) e Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), depois de terem ficado pelo caminho na primeira ronda o seu companheiro de equipa Malik Beasley, Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Lauri Markkanen (Utah Jazz) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

Por sua vez, numa das novidades deste ano, Stephen Curry (Golden State Warriors) bateu num inédito duelo de triplos entre estrelas da NBA e da WNBA Sabrina Ionescu (recordista no concurso de afundanços, com 37 pontos em 40 possíveis), das New York Liberty, ao vencer o desafio por 29-26.

Mac McClung revalida triunfo nos afundanços

No concurso de afundanços, houve também revalidação do título por parte de Mac McClung, dos Osceola Magic, equipa satélite da G-League dos Orlando Magic. Mac McClung convenceu o júri ao afundar sobre Shaquille O'Neal numa das tentativas.

Já o torneio de habilidades, que abriu a noite, o triunfo sorriu à equipa da casa: Tyrese Haliburton liderou os Indiana Pacers, vencendo uma formação de Top Picks (primeiras escolhas do draft) e outra composta por um trio de All-Stars.