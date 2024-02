Apesar da derrota dos Golden State Warriors diante dos Los Angeles Clippers, Stephen Curry somou 41 pontos.

Curry voltou a estar em evidência nos triplos, mas, ainda antes do jogo começar, já causava estragos. No final do aquecimento, tentou encestar a partir do túnel. A bola sobrevoou todo o campo e acabou… no fundo do cesto.

Ora veja: