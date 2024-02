Ruben Amorim comentou, na tarde deste sábado, a recuperação de Paulinho, que continuará de fora das opções do treinador do Sporting para a visita ao Rio Ave, agendada para as 20h30 deste domingo.

«O Paulinho está a recuperar bem, esperemos que volte em breve. Quanto à gestão do Gyökeres já jogamos com um ataque móvel e temos opções [para colmatar eventuais lesões]. Não há muito tempo para treinar, para melhorar a resistência. São muitos jogos [em poucos dias]. No caso de não haver Paulinho e Gyökeres, teremos um ataque móvel.»

«Tirando o Paulinho estão todos à disposição.»

[Questionado sobre o alegado interesse do Liverpool] «Não me vou alongar sobre o meu futuro. Só quero ganhar ao Rio Ave e logo se vê.»

Os leões jogam em Vila do Conde, na 23.ª jornada da Liga, na antecâmara do dérbi com o Benfica, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Siga no Maisfutebol, ao minuto, a visita do Sporting ao Rio Ave.