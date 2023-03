O treinador do Vizela, Tulipa, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Estoril (3-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

«A resposta foi positiva, a sensação que fiquei é que jogámos bem com o Benfica, em alguns momentos fomos superiores, e sabia que se mantivéssemos essa forma de jogar, afinando a finalização, podíamos ser uma equipa forte. Isso ficou evidente. A primeira parte foi muito boa, na segunda parte gerimos mais sem bola. O resultado ajusta-se.

[Foi mais fácil do que esperava?] Abordar este jogo é difícil por causa da mudança de treinador. Mesmo pedindo que a equipa tenha outra consistência, com bola e sem bola, o Ricardo Soares [treinador do Estoril] ainda não conseguiu isso. O que acho é que planeámos bem as coisas, onde ferir o adversário. Planeámos bem o jogo, executámos o jogo na perfeição e acho que fomos uma equipa adulta. Matámos o jogo quando tivemos de matar o jogo, trouxemos uma variabilidade no jogo que o adversário não conseguiu controlar. Os jogos não são fáceis, são todos complexos e complicados. Os jogadores que entraram no decorrer do jogo também estiveram muito bem.

Na palestra disse que era mais importante olharmos para nós, o que somos capazes de fazer. E isso ficou vincado. Na primeira parte saímos sempre curto, por exemplo. O plano foi bem executado, e acima de tudo mostra coragem para fazer este tipo de jogo.

[Sobre os adeptos] O que sinto é que eles têm de ter orgulho no que a equipa está a fazer. Não sou leigo e percebo que as pessoas gostam de pessoas que fizeram bem ao clube. Nada tive a ver com o que se passou [saída de Álvaro Pacheco], foi-me proposta esta oportunidade, estou muito grato e quero dar o melhor para elevar o clube.»