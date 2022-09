O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, antecipou este domingo que a equipa que conseguir ser «mais equilibrada» no duelo entre a equipa minhota e o Estoril, da sexta jornada da Liga.

Sem vencer há quatro jornadas, o técnico assume o desejo de regressar aos triunfos «o mais rapidamente possível».

«O [treinador Nélson] Veríssimo aproveitou algumas dinâmicas do ano passado e deu-lhes o seu cunho pessoal. [O Estoril Praia] está uma equipa mais crescida, é matreira, e cria dificuldades. Vai ser um jogo com golos, porque são duas equipas que jogam para ganhar. A mais equilibrada é a que estará mais perto de ganhar», começou por dizer, citado pela Lusa.

Apesar dos resultados menos positivos, Pacheco está satisfeito com o nível exibicional da equipa: «Temos o FC Porto e o Benfica, o Gil Vicente, e fora de casa o Rio Ave e o Chaves, que estão a fazer campanhas fantásticas. Esta equipa vai crescer. As exibições que temos vindo a fazer são boas. Esse crescimento vai ser mais acelerado se conseguirmos vitórias e pontos, mas que ela vai acontecer não tenho dúvidas.»

Contratado no último dia de mercado, o avançado Alexander Schmidt já poderá ser opção. «É um jogador que já conheço há muito tempo. Já o queríamos trazer há muito. Tivemos de esperar pelo último dia. Ele e o Osmajic [o outro ponta de lança do plantel] têm perfis diferentes. Ambos encaixam com aquilo que pretendemos, humanamente e desportivamente», defendeu.

O Vizela recebe o Estoril na noite desta segunda-feira, às 20h15.