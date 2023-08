Pablo Villar não acredita que o facto de o Arouca ter jogado na quinta-feira a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa limite a equipa de Daniel Ramos, adversário do Vizela deste domingo na Liga.

«Podemos ver das duas formas: pensar que vão chegar cansados e cometer o erro de achar que nós não temos a preparação suficiente para encarar o jogo; ou que vêm com mais ritmo, com mais minutos, com mais competições oficiais. E isso é aquilo em que acredito. Estamos prontos para um Arouca forte e nunca achando que estão cansados. Isso não vai acontecer», declarou em conferência de imprensa, citado pela agência Lusa.

O treinador dos vizelenses deixou o desejo de ver a sua equipa fazer o que fez na ponta final do jogo com o Sporting, quando reduziu de 2-0 para 2-2.

«Esperamos continuar na linha dos últimos 15 minutos da primeira parte e na linha completa da segunda parte. É o que queremos e é para o que estamos a trabalhar», acrescentou

O técnico espanhol do Vizela salientou ainda a dificuldade do campeonato e que todas as equipas impõem.

«São todos jogos difíceis porque todas as equipas em Portugal estão muito bem preparadas. Todas têm pontos fortes e debilidades. É uma questão de adaptar o nosso modelo de jogo e ao que achamos que temos de aplicar», explicou ainda.

O jogo entre o Vizela e o Arouca está marcado para domingo, às 20h30 e será arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.