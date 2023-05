O Vizela já garantiu o primeiro objetivo da temporada, que passava por garantir a continuidade no primeiro escalão, mas Tulipa revelou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que tem um segundo objetivo, reservado para a última jornada, que passa por vencer o Sporting e chegar aos 42 pontos.

«Queremos fazer um bom jogo, competitivo e claramente pontuar para alcançar o segundo objetivo, o dos 42 pontos. Esperamos um adversário difícil, muito competente, mas a nossa equipa está num nível de exigência elevado, até pelo que foi a semana de trabalho, e tudo fará para pontuar. É o nosso último jogo, diante dos nossos adeptos e queremos dar-lhes uma alegria, e isso passa por fazer um bom jogo porque ninguém ganha ao Sporting sem fazer um bom jogo», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Os minhotos somaram apenas dois pontos nas últimas seis jornadas (quatro derrotas e dois empates) e o Sporting, que só perdeu com o FC Porto (1-2) nas últimas 18 rondas, vem de um empate caseiro com o líder Benfica (2-2) que ditou o quarto lugar no campeonato.

Esta época o Vizela até conseguiu boas exibições frente aos grandes, com destaque para receção ao Benfica (0-2) e para a visita ao Sporting (1-2), mas a verdade é que não conseguiu pontuar. Tulipa aponta o dedo a terceiros. «No dia em que as decisões forem corretas para ambas as partes, decisões de uma terceira equipa [de arbitragem], quando houver imparcialidade, os resultados serão muito diferentes em Portugal», comentou.

O treinador dos vizelenses defende que, nesses jogos, houve decisões que influenciaram os resultados, considerando haver uma «incoerência que não pode acontecer». Tal como o Sporting, Tulipa também defende que os áudios entre os árbitros no campo e os que estão no VAR devem ser tornados públicos, porque «se o VAR chama o árbitro é porque entende que este tomou a decisão errada».

Nesse capítulo, o treinador deu o exemplo da «volumetria dos braços», umas vezes considerada para assinalar grandes penalidades, outras não, como uma das contradições que verificou ao longo da temporada.

Rúben Amorim, na antevisão do jogo desta sexta-feira, revelou aquele que será o onze inicial dos leões, mas Tulipa diz apenas que trocará «dois ou três jogadores» em relação à última equipa titular.

«A partir da sétima ou oitava jornada da segunda volta, atingimos o nosso principal objetivo [manutenção] e isso deu margem» para dar minutos a jogadores menos utilizados, explicou.

Tulipa alertou também para a necessidade do Vizela preparar a próxima época atempadamente, dando o exemplo das boas carreiras de Santa Clara, Paços de Ferreira e Marítimo na época anterior em contraste com a atual, em que ficaram nos últimos lugares [açorianos e pacenses desceram, enquanto os madeirenses vão disputar o play-off de permanência]. «A próxima época vai ser uma guerra, cada equipa vai querer ser melhor», avisou.

O treinador deu ainda o exemplo do adversário desta sexta-feira. «Olhamos para o Sporting desta época e percebemos o que não correu bem, quando entrámos no campeonato e estamos a vender jogadores influentes. Os inícios de época têm um efeito muito grande no desenvolvimento das equipas e, por isso, falo em fazer atempadamente as coisas», reforçou.

Nuno Moreira, lesionado, está de fora das opções de Tulipa para a última jornada.

O embate entre Vizela e Sporting está marcado para as 21h15 desta sexta-feira.