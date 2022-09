O ex-administrador da SAD do Vizela, Diogo Godinho, admitiu esta quarta-feira que guarda uma «relação muito especial» com o clube da Liga e com a cidade minhota, ao deixar o cargo.

Empossado presidente do conselho de administração da SAD em novembro de 2016, aquando da entrada da empresa SECA no capital social, com 80% do valor das ações, Diogo Godinho encerrou esse ciclo após a saída dessa empresa de Hong Kong e a entrada de um investidor da Malásia, aprovada numa assembleia geral de sócios, a 12 de agosto.

«Criámos uma relação muito especial com o clube e com a cidade. Este reconhecimento tem também o nome do [treinador] Álvaro Pacheco, e agradeço a todos os jogadores, porque passámos momentos inesquecíveis. […] Podemos ser um clube pequeno, mas somos gigantes dentro e fora do campo. Levo Vizela no coração», declarou, ao ser homenageado pela Câmara Municipal de Vizela.

O anterior responsável assiste ao melhores momento do clube minhotos, desde do Campeonato de Portugal, na época 2019/20, até à subida ao escalão principal, em 2021/22.