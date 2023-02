O treinador do Vizela, Tulipa, na conferência de imprensa após o empate a uma bola na visita ao Gil Vicente, na 21.ª jornada da Liga:

«[Sai satisfeito ou frustrado por ter conquistado um ponto?] Quando se joga um jogo, joga-se para criar oportunidades. Criámos, fomos melhores, se viemos com uma linha de cinco, sete ou doze, não importa. Foi factual que as oportunidades foram nossas e devíamos ter resolvido o jogo na primeira parte. Muito mérito do Gil Vicente na segunda parte, com bons jogadores e bom jogo posicional, feriu-nos quando o nosso meio-campo perdeu intensidade e não éramos agressivos na cobertura aos corredores laterais e por aí tiveram algum pendor ofensivo e criaram algumas oportunidades. Depois, mudámos a nossa estrutura e voltámos com energia para atacar o adversário e colocámo-los em perigo. Na corrida para trás, apresentam dificuldades, alguns espaços na profundidade.

[Estrutura com três centrais que apresentou] O plano que traçámos podia ter consequências completamente diferentes. Podíamos ir para intervalo com uma vantagem de, pelo menos, dois golos e, pelo plano que se traçou em função das características do adversário e das nossas, ficou vincado que estudámos bem o adversário. Conseguimos reagir, um dos planos era voltar à nossa estrutura, mas com jogadores diferentes, não temos o Guzzo nem o Samú. Dentro dessas circunstâncias, estruturámos uma ideia.

[Mudança de sistema deveu-se às ausências de Guzzo e Samú ou ao adversário?] Foi dentro das duas opções: o que tínhamos e agilizando a componente de estudo do adversário. No nosso meio-campo temos jogadores sem o ritmo certo e adaptabilidade ao jogo. O Pedro [Ortiz] fez o primeiro jogo e dentro dessas circunstâncias optámos por este sistema e julgo que bem. Não perdendo a nossa essência, o que somos com bola, mesmo em momentos de pressão não estávamos em linha de cinco.»