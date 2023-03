Tulipa salienta a importância do jogo com o Portimonense, no Algarve, na próxima jornada da Liga, depois da goleada sofrida pelo Vizela em casa perante o Sporting de Braga (4-0).

«É um jogo importante para nós em função desse resultado negativo, contra um adversário que luta pelos mesmos objetivos», disse o técnico dos minhotos na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 25.ª jornada da Liga.

Apesar de uma segunda volta com dois triunfos e cinco derrotas, o Portimonense é, para Tulipa, um conjunto agressivo, forte fisicamente, com jogo posicional interessante, que convida o adversário a jogar por dentro para tentar explorar espaços nos corredores.

«A nível coletivo, a equipa é organizada. Os seus homens de corredores são rápidos e ágeis. Têm uma boa dinâmica e trazem gente para dentro. Provavelmente, para este jogo, vão recuperar o Rochez, um jogador interessante. A nível individual, o Wellinton Júnior também é um jogador interessante», especificou o técnico do Vizela, salientando, por isso, que a sua equipa deve ter atenção à forma como constrói o jogo ofensivo a partir da sua área.

O lateral direito Igor Julião está de regresso às opções, após lesão, e o defesa central Bruno Wilson, ausente do encontro com o Sp. Braga, está em vias de completar a recuperação, adiantou Tulipa, que disse confiar em todos os atletas ao seu dispor.

O Vizela, 11.º classificado da Liga, com 29 pontos, defronta o Portimonense, 14.º, com 26, em jogo agendado para as 15:30 de sábado, no Estádio Municipal de Portimão.