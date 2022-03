O treino da equipa do Vizela desta quarta-feira contou com uma presença especial.

Nove jovens ucranianos dos sub-15 dos minhotos participaram na sessão de trabalho da equipa principal e por algum tempo puderam esquecer a guerra que se instalou no seu país.

Kostia, Fedia, Vlad, Maks, Misha, Dima, Arsenii, Artem e Daniil são aspirantes a futebolistas que chegaram recentemente a Portugal e integraram as equipas da formação do Vizela. Acompanhados pelas mães, privaram com os jogadores que admiram, participaram em brincadeiras com bola e ainda receberam uma camisola personalizada, além de outro material desportivo.

«Vocês são uns campeões», disse o treinador Álvaro Pacheco, citado pelos órgãos do clube. «Para nós, vocês são uma inspiração, uns heróis. A vossa força é inspiradora», acrescentou.