Com as vagas para a fase final do Europeu 2020 todas atribuídas, começam a fazer-se contas às… ausências da competição que a pandemia obrigou a adiar para 2021.

Nesse sentido, foi feita uma lista pelo Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, que aponta os jogadores mais valiosos que vão falhar a competição.

No top-10 encontramos nomes como os dos noruegueses Haaland (Dortmund) e Odegaard (Real Madrid), mas quem lidera é um antigo guarda-redes do Benfica: o esloveno Jan Oblak.

Nos dez primeiros há, de resto, mais um antigo jogador das águias, como pode perceber ao percorrer a galeria associada a este artigo, na qual se encontra também um atual jogador do Benfica.