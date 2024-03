A Fonte do Bastardo venceu o Leixões, por 3-2, e garantiu a última vaga na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

Na segunda meia-final desta «final-four» que decorreu em Viana do Castelo, a formação açoriana entrou a vencer no primeiro parcial, mas a turma de Matosinhos respondeu no segundo «set». O equilíbrio foi uma constante durante todo o encontro, que teve um total de quase três horas e só ficou decicido no quinto e último parcial.

Aí, foi mais forte a Fonte do Bastardo, que carimbou o triunfo com um apertado 15-11. Este triunfo leva a formação insular pela segunda vez na história à final da competição, sendo que da única vez que conseguiu este feito, levou para casa o troféu.

O derradeiro encontro está marcado para este domingo, às 17h.