Miguel Maia anunciou o final de uma longa carreira aos 52 anos, com um currículo único, tanto no violeibol de praia, onde fez dupla com João Brenha nos Jogos Olímpicos de Atalanta (1996) e Sydney (2000, como no indoor, ao serviço do Sp. Espinho, Sporting e Académico de Espinho.

O experiente voleibolista fez o emotivo anúncio com um vídeo do seu último jogo. «Na altura não sabia, mas estas são, e serão, as minhas últimas imagens como atleta de voleibol. Comecei bem cedo, pela mão o do meu pai, diretor na Associação Académica de Espinho à época», começa por contar na sua conta pessoa no Twitter.

Depois seguiram-se os agradecimentos, com as limitações de espaço inerentes ao Twitter. «O voleibol tratou-me com mais generosidade do que eu jamais teria sonhado e, agora, devo reconhecer quando é hora de encerrar minha carreira competitiva enquanto atleta desta linda modalidade. Tenho tanto para dizer e agradecer nesta hora, que não cabe neste espaço de escrita», acrescentou ainda, prometendo uma conferência de imorensa para uma despedida mais completa.