Sporting e AJM/FC Porto são os finalistas da final da Taça de Portugal feminina de voleibol, que se joga este sábado, em Viana do Castelo.

As leoas, diga-se, venceram nas meias-finais o PV2014/Colégio Efanor, com um triunfo por 3-1. A equipa verde e branca começou por perder o primeiro set, 25-22, mas reagiu da melhor maneira, com os parciais de 26-24, 25-22 e 25-15.

Por sua vez, o FC Porto também ganhou por 3-1, ante o Vilacondense. A formação portista superiorizou-se no primeiro set, por 25-18, mas permitiu depois o empate no parcial seguinte, 25-22. 25-15 e 25-9 foram os resultados nos dois últimos sets.

A final entre Sporting e AJM/FC Porto joga-se este sábado, a partir das 21h00.