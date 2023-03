Depois do empate a dois golos com o Arsenal, o Sporting regressou aos treinos em Alcochete esta sexta-feira.

Os titulares do encontro com os gunners realizaram apenas trabalho de recuperação. Hector Bellerín, que falhou a partida devido a um traumatismo no joelho, fez tratamento, assim como Daniel Bragança, que há vários meses recupera de lesão.

A sessão desta sexta-feira serviu também para arrancar a preparação para o jogo com o Boavista, da 24.ª jornada da Liga, em Alvalade (domingo, 20h30).

Este sábado, às 12h15, Ruben Amorim fará a antevisão ao jogo com os axadrezados.