O ciclista britânico Geraint Thomas foi um dos vencedores da 16.ª etapa da Volta a Itália, ao ter recuperado a camisola rosa, símbolo da liderança da prova, depois de ter cortado a meta atrás de João Almeida.

Thomas foi o único que teve capacidade para responder ao ataque do ciclista português, ainda que tenha perdido nos metros finais para Almeida, e subiu assim à líder da geral do Giro.

«Teria sido bom vencer a etapa, mas foi um daqueles dias em que tive de continuar a correr. Não queria jogar ao gato e ao rato com o João, e com Primoz Roglic atrás, então trabalhámos bem juntos, ele conseguiu bater-me no lançamento e, infelizmente, ganhou-me no sprint. Mas é bom voltar à rosa», disse o ciclista de 37 anos.

O vencedor do Tour em 2018 deixou ainda grandes elogios ao corredor de A-dos-Francos que é agora segundo classificado, a 18 segundos de Thomas.

«Ele foi sempre um dos maiores rivais que tenho, mostrou muitas vezes quão forte é, a equipa dele também, por isso não me surpreendi», assumiu.