Mais um prémio para Matheus Pereira. O jogador que o Sporting emprestou ao West Bromwich Albion teve uma grande desempenho no Championship, contribuindo para a subida de divisão dos «baggies». Agora, foi eleito pelos jogadores como o melhor da equipa na temporada 2019/20.



Matheus Pereira, extremo luso-brasileiro de 24 anos, marcou oito golos e fez 16 assistências pelo WBA, que vai disputar a Premier League na próxima época.



O jogador já tinha recebido o prémio de melhor da época para os adeptos do West Bromwich. Desta vez, a escolhia partiu dos seus companheiros de equipa. No final da temporada 2019/20, o clube inglês avançou para a contratação a título definitivo de Matheus Pereira.