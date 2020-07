Wilfried Zaha afirmou ter medo de abrir as redes sociais, por não saber o que esperar cada vez que o faz. Em entrevista à CNN, o costa-marfinense alega já ter denunciado mais de 50 contas à polícia.

«Cada vez mais tenho medo de abrir as mensagens que tenho nas minhas redes sociais porque pode lá estar escrito de tudo», disse o avançado.

«Para os jogadores negros, já não é divertido o Instagram», continuou Zaha, que se viu obrigado a apagar uma app de redes sociais do telefone.

«Tive de apagar o Twitter do telemóvel, porque era quase certo que ia sofrer algum tipo de discriminação», contou.

Para o avançado, o esforço para mudar a situação tem de partir da polícia, mas também das próprias redes sociais, que têm uma palavra a dizer sobre o assunto, pois é muito fácil a quem tem uma conta bloqueada, criar outra logo de seguida.

Depois do racismo sofrido pelo jogador do Crystal Palace, e por David McGoldrick do Sheffield, Iffy Onuora, o executivo da Igualdade do Sindicato de Jogadores conversou com os responsáveis de Instagram, Twitter e Facebook, e disse que as conversas foram «muito favoráveis.»