Pablo Sarabia é reforço do Wolverhampton, anunciou esta terça-feira a equipa inglesa.

O internacional espanhol deixa o Paris Saint-Germain, clube ao qual estava ligado desde 2019, e muda-se para os wolves, clube com o qual assinou um contrato válido por dois anos e meio, até junho de 2025.

Sarabia, diga-se, fez uma grande temporada ao serviço do Sporting em 2021/22, o que de resto lhe valeu a oportunidade de voltar a integrar o plantel do PSG. Na primeira metade da época, acabou por não ter o mesmo sucesso e despede-se dos parisienses com 19 jogos feitos nestes seis meses, sem qualquer golo ou assistência.

Agora, prepara-se para a primeira experiência em Inglaterra, onde atuará na armada lusa do Wolverhampton, orientada pelo compatriota Julen Lopetegui.

We have completed the permanent signing of @Pablosarabia92.



The forward arrives at Molineux on a two-and-a-half-year-deal ✍️