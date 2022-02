Rúben Neves partilhou esta quarta-feira um vídeo de um dos seus filhos, Martim, a entoar o cântico que os adeptos do Wolverhampton dedicam ao internacional português.



Enquanto espera pela comida, à mesa, Martim canta a música com entusiasmo, embora seja fácil compreender que o jovem ainda não tenha decorado a letra em inglês. O filho do médio tem dois anos e 10 meses.



Fique com a versão do pequeno Martim e o original dos adeptos do Wolves: