Além dos três jogadores que foram nomeados para jogador do mês, houve mais um português em destaque na Premier League.

Nuno Espírito Santo foi nomeado para treinador do mês. O técnico do Wolverhampton concorre com Pep Guardiola (Manchester City), Scott Parker (Fulham) e Thomas Tuchel (Chelsea).

After guiding us to eleven points from five games, the gaffer is up for the @premierleague Manager of the Month!



Congratulations, Nuno!



🗳 https://t.co/jfG6AbIBY1