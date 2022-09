O Benfica, atual detentor do troféu da Youth League, iniciou a defesa do título com uma derrota caseira frente ao Maccabi Haifa (0-1).

Em encontro referente à 1.ª jornada do Grupo H da competição, realizado no Seixal, Sapor Razon marcou o golo solitário ao minuto 14, após excelente lance de Hamza Shibli no flanco esquerdo. O extremo deixou João Tomé para trás, fintou Hugo Faria já na área e serviu Razon, que antecipou-se a Jevsenak para finalizar.

Luís Araújo apresentou uma equipa com vários jogadores que conquistaram a Youth League na temporada passada e a Taça Intercontinental de sub-20 em agosto, na sequência de um triunfo frente ao Peñarol. Porém, os jovens encarnados foram particularmente infelizes nesta terça-feira.

O golo do Maccabi Haifa surgiu contra a corrente do jogo, quando o Benfica já pressionava o adversário, e a equipa portuguesa foi apresentando uma tremenda falta de eficácia ao longo da partida.

Franculino Djú ainda marcou antes do intervalo, depois de desviar a bola com a mão, mas o lance foi anulado. Para dificultar ainda mais a tarefa, Jevsenak foi expulso com cartão vermelho direto (45+1m) por derrubar Anan Khalaili quando este seguia isolado para a baliza.

Em desvantagem numérica, o Benfica continuou a procurar um resultado positivo ao longo da etapa complementar. Franculino Djú voltou a balançar as redes contrárias ao minuto 76 e o árbitro anulou novamente a jogada, descortinando mais mão na bola do jovem avançado. Já aos 88 minutos, foi João Neves a surgir com espaço na área, atirando de forma incrível ao lado.

Com tamanho pendor ofensivo e risco assumido, a equipa de Luís Araújo abriu espaços para respostas esporádicas do Maccabi Haifa, que chegou a ameaçar o segundo golo. Porém, tal seria ainda mais injusto para um Benfica que pagou um castigo pesado pelos erros cometidos ao longo do encontro.

No outro jogo do Grupo H, o Paris Saint-Germain venceu a Juventus por 5-3, assumindo a liderança. Destaque para a titularidade do luso-francês Louis Mouquet Nascimento na baliza da formação parisiense.

VÍDEO: o único golo do Benfica-Maccabi Haifa