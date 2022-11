O FC Porto precisava de vencer, mas perdeu por 2-1, esta tarde, com o Atlético de Madrid, em Pedroso (Vila Nova de Gaia), e, desta forma, vai ter de disputar um play-off para chegar aos oitavos de final da Youth League.

Os dragões entraram em campo atrás do golo, mas logo aos 12m ficaram em desvantagem: Gabriel Brás deu mão na bola na área e Adrian Niño converteu o penálti com que os colchoneros inauguraram o marcador.

A perder, a equipa de Nuno Capucho rematou mais (8-3 na primeira parte) e teve um par de boas ocasiões para chegar ao empate ainda antes do intervalo. Esse objetivo só seria alcançado no reatamento: aos 47m, Tiago Andrade estava no sítio certo para, na área, atirar para o fundo da baliza de Iturbe.

O problema é que a bola foi ao centro e logo de seguida o At. Madrid restabeleceu a vantagem num contra-ataque rápido finalizado por Raihani.

Mais do que um golo, um golpe demasiado duro nas pretensões dos jovens portistas.

Vasco Sousa bem tentou pegar na batuta no meio-campo e, lá na frente, Rui Monteiro e Umaro Candé eram setas apontadas à baliza colchoera. Porém, a equipa de Capucho foi desmoralizando à medida que o relógio avançava e via à sua frente a tarefa hercúlea de marcar dois golos para virar o jogo e chegar ao 1.º lugar.

Não houve forças sequer para empatar. Mais confiante, a equipa comandada por Fernando Torres (esse mesmo, o antigo goleador «El Niño») foi segurando os ímpetos portistas e garantiu a vantagem que lhe dá apuramento direto para os oitavos de final da Youth League. Onde o FC Porto também poderá chegar. No caminho dos sub-19 azuis e brancos ergue-se porém a barreira do play-off, que poderia ter sido evitável caso houvesse mais discernimento a construir e maior eficácia a finalizar.