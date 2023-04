O treinador do Sporting, Filipe Celyikkaya, em declarações na flash interview à Eleven Sports, após a derrota nos penáltis diante do AZ Alkmaar, na meia-final da Youth League:

«[Com que sentimento sai do jogo?] Entrámos muito bem até pelo golo. Conseguimos desbloquear por fora, sabíamos que eles fechavam muito por dentro a tapar linhas de passe, o espaço estava por fora. Fizemos um golo muito bom e perdemo-nos na pressão à frente, eles têm uma construção elaborada que nos dificultou, mas não criavam perigo no último terço. No entanto, fizeram dois golos e viemos a perder para intervalo. Optámos pela marcação homem a homem no campo todo no pontapé de baliza e eles tiveram muitas mais dificuldades a construir. Durante o jogo todo, foi sempre mais Sporting, senti que o jogo não estava controlado, mas estava mais para o nosso lado. Transmiti aos jogadores que estivessem tranquilos, entrámos muito bem na segunda parte e depois faltou aquela pontinha de sorte nos momentos decisivos em frente à baliza. Depois, nos penáltis, o AZ teve mais competência do que nós. Parabéns ao AZ por isso, mas fica o sentimento de que ficava muito bem ao Sporting passar à final.

[Podiam ter feito algo para evitar aquela reviravolta em seis minutos?] Foi algo individual, uma segunda bola que devíamos ter tirado, quisemos sair com bola controlada e levámos com uma bola nas costas; a outra foi uma situação de um contra dois, em que o adversário driblou os dois, devíamos ter ficado com um jogador por dentro para garantir a proteção da baliza. Não o conseguimos fazer e eles tiveram mérito nisso, mas senti que o Sporting, mesmo a acabar, estava mais fresco do que o adversário. Foi uma questão de pormenor, de detalhe. Nos penáltis, conseguiram ser melhores do que nós.

[Clube está preparado para atingir este objetivo no próximo ano?] O nosso grande objetivo é formar jogadores, tínhamos aqui jovens que nem começaram nas primeiras jornadas, estamos a preparar o futuro. Os 29 jogadores utilizados pertencem a três escalões, muitas vezes não treinam juntos, torna-se difícil, aqui ou ali, estabilizar a equipa. Estamos a preparar estes jogadores para uma carreira, naturalmente estão muito tristes no balneário, mas disse-lhes: "Este é o início da vossa carreira, estão num processo de transição para o futebol profissional e têm de se preparar para o sucesso e insucesso e responder adequadamente a cada momento”. O Sporting está muito bem servido com os jovens. Há talento.

Umas vezes ganhamos, outras perdemos. Hoje, perdemos de forma dura, foi uma aprendizagem dura, mas entregaram-se durante o jogo todo, com uma atitude fantástica, a cumprirem certas posições que nem são as de origem. E os jogadores que não estão aqui e estão na equipa A também devem estar tristes. Deixar uma palavra para eles que também iniciaram este trajeto e a palavra é continuarem a trabalhar, focarem-se no treino. Fatawu, Dário 8Essugo], o próprio Chermiti podia estar aqui e não está, porque está na equipa A. Esse é o nossos grande objetivo.»