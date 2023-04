O Sporting falhou a presença inédita na final da Youth League, depois de perder com o AZ Alkmaar esta sexta-feira nos penáltis, após uma igualdade a dois golos no tempo regulamentar.

Num jogo muito equilibrado em Genebra, na Suíça, os neerlandeses voltaram a confirmar que são a grande sensação da prova (já eliminaram Barcelona e Real Madrid) e impediram os verde e brancos de alcançar uma fase da competição onde, entre equipas portuguesas, só Benfica e FC Porto conseguiram chegar.

FILME DO JOGO

O jogo começou a bom tom para os leões. Logo aos nove minutos, Diogo Cabral partiu do corredor direito para o meio e aplicou um pontapé forte com a bota esquerda. A bola ainda bateu no poste, mas só parou no fundo das redes.

O Sporting baixou um pouco as linhas, deu a iniciativa com bola aos neerlandeses e mostrou-se compacto a defender, até à meia hora de jogo.

Na sequência de uma bola parada, os leões não tiraram a bola das redondezas da sua área e o AZ não facilitou. A linha defensiva leonina foi apanhada em contra-pé e Schouten serviu Poku, que graças à posição de Chico Lamba ficou em jogo, mas permitiu a defesa a Diego Callai, num primeiro momento. Contudo, na recarga, o jovem guardião nada pôde fazer.

A formação verde e branca até reagiu bem ao golo do empate e voltou a adotar uma postura ofensiva. Porém, o posicionamento no ataque fazia com que fosse apanhada em situações de inferioridade numérica na transição defensiva e a agressividade e potência física dos neerlandeses causaram estragos.

O AZ recuperou a bola em zonas adiantadas, encarou Gonçalo Esteves e Chico Lamba e atirou colocado à baliza de Diego Callai, para mais um golaço, aos 36 minutos. Estava consumada a reviravolta.

A segunda parte não poderia ter começado de melhor forma para o Sporting. Logo nos instantes iniciais, Afonso Moreira – que subiu de rendimento após a recolha aos balneários e foi um desequilibrador no corredor esquerdo – foi derrubado com uma carga nas costas de Addai na área e permitiu que Chico Lamba se redimisse dos erros do primeiro tempo.

O central e capitão leonino assumiu a responsabilidade da marca dos onze metros e cobrou o penálti de forma exemplar.

Apesar de as equipas não criarem muitas ocasiões de golo, o Sporting foi mais autoritário nos primeiros minutos da segunda parte e o AZ defendeu com as linhas recuadas. Com as substituições por volta dos 70 minutos, os neerlandeses melhoraram e, em espaço de segundos, ficaram muito perto do 3-2, só que Diego Callai respondeu com as duas melhores defesas da tarde e deu mais uma mostra de todo o seu potencial.

A formação de Filipe Çelikkaya conseguiu estabilizar-se e teve maior ascendente na reta final, mas o empate a duas bolas prolongou-se até final. Mesmo no último minuto de descontos (90+6m), Stam ainda deixou o AZ em inferioridade numérica, depois de derrubar Mateus Fernandes, que estava em boa posição para seguir para a baliza.

A partida seguiu, então, para os penáltis, que sorriram aos neerlandeses. Callai ainda defendeu um remate, mas Chico Lamba e Rodrigo Ribeiro desperdiçaram as respetivas tentativas e o AZ carimbou a passagem à final, onde vai defrontar o vencedor do duelo entre Hajduk Split e Milan.