O Sp. Braga foi afastados pelo AC Milan nos oitavos de final da Youth League. Após um empate (2-2) no tempo regulamentar, os bracarenses perderam nos penáltis (4-2) frente aos rossoneri e despediram-se da prova.



A equipa de Rui Duarte esteve sempre a correr atrás do resultado. Logo aos 12 minutos, os italianos tiveram uma ocasião soberana para marcar, mas João Carvalho travou o penálti de Diego Sia. No entanto, o avançado redimiu-se e abriu o marcador volvidos 12 minutos.



O Sp. Braga reagiu na segunda metade e igualou a contenda por Dinis Rodrigues, aos 66 minutos, a passe de Rúben Furtado (tinha entrado aos 55 minutos) . O empate acabaria por durar pouco tempo, visto que o AC Milan voltou a passar para a frente do marcador cinco depois graças a um golo de Zeroli.



Os brarenses não desistiram, fizeram jus à alcunha de «guerreiros do Minho» e conseguiram empurrar a decisão da eliminatória para as grandes penalidades com um golo de Rúben Furtado, no último suspiro do jogo.



Nos penáltis, Kauan Kelvin permitiu a defesa ao guarda-redes do AC Milan, Raveyre, mas João Carvalho emendou o erro do colega ao travar o pontapé de Malaspina. Porém, Dinis Rodrigues viu o guardião francês dos rossoneri defender o seu penálti, deixando Zeroli com a oportunidade de ser herói. O médio atirou para a direita de João Carvalho que quase chegou à bola, mas esta entrou mesmo e deixou o Sp. Braga fora da Youth League.



Ainda assim, importante valorizar o percurso dos minhotos que, em estreia na prova, não perderam qualquer jogo no tempo regulamentar.