Os clubes portugueses assinalaram o 25 de abril nas redes sociais de formas distintas.

O Benfica publicou uma fotografia do capitão Salgueiro Maia, ainda criança, com um alfinete de lapela do clube. »obrigado, capitão», lê-se na publicação.

O FC Porto recorreu a José Maria Pedroto que fazia questão de comemorar os títulos com um ramos de cravos.

O Sporting, por seu lado, optou por uma fotografia do goleador Yazalde a festejar entre cravos. «Feliz dia da Liberdade, Leões», escreveu o clube a acompanhar.

Encontrámos ainda registos a assinalar o feriado da Liberdade em clubes como Sp. Braga, Vitória de Guimarães e Rio Ave.