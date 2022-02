Abderrazak Hamdallah, atual jogador do Al-Ittihad e antigo internacional marroquino, veio a público oferecer-se para comprar uma casa equipada para a família de Rayan, o menino de cinco anos que não sobreviveu na sequência da queda num poço e após mais de 100 horas de tentativa de resgate.



O funeral de Rayan realizou-se esta segunda-feira no cemitério de Ighran, na província de Chefchaouen.



«Decidi, em meu nome e da minha família, e em nome de todos os marroquinos e muçulmanos, ajudar a dar uma pequena alegria à família de Rayan, aos seus pais e aos seus irmãos, e dar-lhes uma casa totalmente equipada», anunciou o avançado de 31 anos, nas redes sociais, desafiando outras pessoas famosas - «atores, cantores, atletas, políticos e celebridades» - a ajudarem igualmente a família do menino marroquino.