Morreu a criança de cinco anos que este sábado foi resgatada de um poço a mais de 31 metros de profundidade, no norte de Marrocos, de acordo com a agência de notícias espanha EFE, que cita um comunicado do Gabinete do Palácio Real de Marrocos.

A criança foi resgatada este sábado, pelas 20.33 horas (hora de Lisboa), foi levada de imediato para uma ambulância e centenas de pessoas gritaram «Deus é grande!» enquanto a ambulância saía do local. De acordo com a imprensa internacional, porém, a criança foi resgatada já sem vida.

A SNRT News adiantou que o Rei Mohammed VI já enviou as condolências à família depois de tomar conhecimento da morte da criança. O rei "expressou as suas mais profundas e sinceras condolências a todos os membros da família do falecido nesta dolorosa aflição", pode ler-se na notícia divulgada pela SNRT News.