O Palmeiras perdeu com o São Paulo para o campeonato estadual e a derrota para o rival deixou visível o descontentamento dos adeptos do Verdão.

Um golo de Dani Alves deu a vitória ao tricolor, fora de portas, com a equipa de Abel a apresentar um onze com vários jogadores de segunda linha, depois das derrotas para a Supercopa do Brasil com o Flamengo e da Recopa sul-americana com o Defensa y Justicia.

Apesar de o Palmeiras ter apresentado uma equipa de reservas, os muros do Allianz Parque surgiram com frases pintadas. «Acorda Abel, bem-vindo 2021», «queremos jogadores» foram alguns dos escritos nas paredes do estádio.