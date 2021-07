O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu esta quarta-feira o Internacional, em Porto Alegre, por 1-2, com um jogo ao cair do pano, num encontro em que esteve meia hora a jogar com menos um.

O Verdão chegou primeiro ao golo, aos 9 minutos, através de Deyverson, na sequência de um canto. Aos 62 minutos, Kuscevic foi expulso por empurrar Caio Vidal na área, deixando o Palmeiras reduzido a dez. Na conversão da grande penalidade, Edenilson fez o empate.

O golo da vitória chegou aos 89 minutos, por intermédio de Danilo Oliveira, após um cruzamento de Danilo Barbosa, ex-jogador do Sp. Braga.

No final o encontro, a alegria de Abel Ferreira era bem visível, como é fácil de perceber pela forma como pontapeou os copos de água junto à linha lateral, num momento que já se tornou viral.

Com esta vitória, o Palmeiras tem agora 16 pontos em oito jogos e é terceiro, atrás do Athletico Paranaense, de António Oliveira, que tem 16 pontos em sete jogos, e do líder Bragantino, que soma 17 pontos em sete jogos.