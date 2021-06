O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, venceu esta quarta-feira por 4-1 na visita ao terreno do Fluminense, em jogo da oitava jornada da Série A do Brasileirão, e ocupa o segundo lugar do campeonato.

O Fluminense entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador aos dois minutos, com um golo de Fred, mas o Athletico Paranaense empatou aos 26, por intermédio de Richard. Na segunda parte, a equipa orientada por António Oliveira deu a volta ao resultado, apontando mais três golos, por Vitinho, aos 73 minutos, Zé Ivaldo, aos 76, e Nikao, já nos descontos.

Com esta vitória, a equipa do Athletico Paranaense está no segundo lugar do campeonato, com 16 pontos, em sete jogos, a um do líder Bragantino, enquanto o Fluminense está em nono posto, com 10 pontos.