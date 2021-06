Abel Ferreira ficou marcado como um treinador bastante estudioso, apaixonado pelo futebol e um motivador de balneários.

O vídeo que se segue mostra isso mesmo. Surgiu numa página de apoio ao clube brasileiro um vídeo do treinador português durante a palestra que antecedeu o jogo frente ao Independiente del Valle, jogado em abril a contar para a Taça Libertadores, que terminou em vitória brasileira por 5-0. Nesse vídeo é claro que Abel Ferreira tem a lição bem estudada e tenta motivar o plantel para que o jogo saia como planeado.

O treinador português começou por mostrar uma montanha, simbolizando a «escalada» que o Palmeiras tem de fazer até ao seu objetivo, acompanhada por palavras de incentivo.



«Temos de nos lembrar todos, os que jogam mais, os que jogam menos e os que não jogam, da sorte que temos de pertencer a um clube com esta grandeza, que, segundo sei, tem tudo em dia connosco. Vamos agradecer por isso e pela profissão que temos. O que vamos fazer hoje, desde o primeiro até ao último segundo, é fazer aquilo que nós sabemos fazer: jogar futebol ao mais alto nível», são as palavras de Abel Ferreira aos seus jogadores antes do jogo frente ao Independiente del Valle.

Depois do discurso econrajador, o treinador deu um recital tático digno de ser ouvido.