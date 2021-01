Pouco mais de um ano depois, Portugal está perto de ver um técnico seu a alcançar a final da Taça Libertadores, a maior competição de clubes da América do Sul.

O Palmeiras, treinado por Abel, venceu na casa do River Plate, por 3-0, e só precisa de segurar o resultado na segunda mão para garantir a presença no jogo decisivo. O técnico do Sp. Braga pode assim imitar o feito de Jorge Jesus, quando no final de 2019 guiou o Flamengo à conquista da segunda Libertadores da sua história.

Ora bem, o Maisfutebol foi comparar as duas equipas, e o percurso trilhado por Abel é muito parecido com o do atual treinador do Benfica.

Vejamos: até à primeira-mão da Libertadores, Jesus disputou 26 jogos, conseguindo 18 vitórias, o que dá uma percentagem de triunfos de 69 por cento.

Abel chegou mais tarde ao Palmeiras e por isso disputou 18 jogos no banco do verdão: venceu 12 vezes, o que dá um aproveitamento de 67 por cento no que ao número de vitórias diz respeito.

Os dois foram derrotados apenas por duas vezes, mas Jesus fê-lo em mais jogos, pelo que tem uma menor percentagem de desaires em relação a Abel: oito por cento contra 11.

Mas as parecenças continuam.

O Flamengo marcou, nesse período de jogos, 55 golos, uma média de 2.1 por jogo; já o Palmeiras festejou por 36 vezes – média de 2 golos por jogo.

A maior diferença, diga-se, está no número de golos sofridos. Aí é Abel quem leva vantagem, já que viu a sua equipa sofrer apenas por oito vezes em 18 jogos, o que dá uma média de 0.44 golos sofridos por partida. Já Jesus sofreu mais do dobro dos golos, 19, em 26 jogos: média de 0.73 golos sofridos por jogo.