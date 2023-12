A festa de consagração do Brasileirão teve um momento caricato quando Abel Ferreira dava uma entrevista para o canal que transmitia a gala: o uruguaio Luis Suárez entrou no enquadramento e brincou com Abel.

«Estou à espera que me agradeças», atirou entre risos, referindo-se à vitória do Grémio em casa do Botafogo, por 4-3, com um hat-trick do antigo jogador do Barcelona e do At. Madrid.

Abel Ferreira soltou uma gargalhada e atirou: «Grande jogo, grande jogo». Pelo meio ainda pediu para tirar uma fotografia com Luis Suárez, como já tinha feito no dia anterior com Ronaldo Fenómeno.