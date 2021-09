O Palmeiras bateu este domingo a Chapecoense, por 2-0, reforçando a posição no segundo lugar da classificação, e, no final do encontro, Abel Ferreira foi questionado sobre algumas trocas de posições dos jogadores do plantel, afirmando:

«Eu sou meio maluco. Sou um treinador jovem, que gosta de fazer coisas fora da caixa, que erra, que perde e que, às vezes, é um idiota.»

«Mas sei o que faço, o que quero, o caminho que quero percorrer, de onde vim, onde estou, onde quero chegar e os meus jogadores acreditam em mim. Isso, para mim, é o mais importante. Quando o jogador é bom, quando a ideia coletiva é boa, pode jogar em qualquer posição», frisou Abel Ferreira.