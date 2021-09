Com dois golos na primeira parte, o Palmeiras de Abel Ferreira bateu a Chapecoense (2-0), no Arena Condá, em jogo da 20.ª jornada do Brasileirão, e reforçou a sua posição no segundo lugar da classificação, agora a quatro pontos do líder Atlético Mineiro.

O Verdão entrou forte no jogo e ganhou vantagem aos 10 minutos, com o primeiro golo do jogo, marcado por Raphael Veiga, com assistência de Wesley. Uma vantagem ampliada aos 28 minutos, com novo golo da equipa paulista, desta feita com assinatura de Luiz Adriano, a passe de Joaquim Piquerez.

A equipa da casa ainda tentou reagir no segundo tempo, mas não conseguiu anular a diferença e, desta forma, continua afundada no último lugar da classificação, com apenas dez pontos, já a doze do São Paulo, a primeira equipa acima da linha de água.

Uma vitória importante para a equipa de Abel Ferreira antes das meias-finais da Taça Libertadores, marcadas para a próxima quarta-feira, precisamente frente ao Atlético Mineiro, o atual líder do Brasileirão.