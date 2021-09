Poucas horas depois de consumado o «divórcio» entre Dani Alves e o São Paulo, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, assumiu «interesse» em contratar o experiente lateral de 38 anos.

«Tive a oportunidade de o conhecer em 2019. Tem um perfil de profissional muito bacana. É um vencedor. Nenhuma equipa do mundo deixaria de ter interesse num atleta como o Daniel Alves», confidenciou o dirigente em entrevista à TV Record.

Poucos dias depois de ter contratado David Luiz, o Flamengo pode estar, assim, perto de contratar outro internacional, uma vez que o mercado no Brasil só fecha a 24 de setembro.

Rodolfo Landim já tinha revelado que o Flamengo tinha tentado contratar Dani Alves em 2019. «O Flamengo tentou, mas a gente tem orçamento. Temos as nossas limitações. E o estágio avançado (do orçamento) com as nossas contratações, não foi possível evoluir», destacou o presidente do clube carioca.