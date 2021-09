O futebolista Dani Alves não jogará mais pelo São Paulo enquanto a dívida que o clube tem para com o internacional brasileiro seja paga, anunciou a direção do clube em conferência de imprensa.

O clube brasileiro deve cerca de 1,8 milhões de euros ao jogador de 38 anos, razão pela qual Dani Alves tomou a decisão de não regressar ao clube após os compromissos da seleção, e comunicou isso msmo ao São Paulo através dos seus representantes.

A direção do clube informou, também, que tentou chegar a acordo com o futebolista ex-Barcelona, mas que o mesmo terá recusado a proposta do emblema paulista.

Veja a comunicação do São Paulo: