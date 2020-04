Abel Ruiz foi grande reforço do mercado de inverno do Sporting de Braga. Veio por empréstimo do Barcelona, mas com uma cláusula de compra obrigatória de oito milhões de euros, no final da temporada.

Ainda a adaptar-se ao clube e ao futebol português, o avançado revelou que, quando assinou, se influenciou por um jogador do Benfica. «Pensei no exemplo do Grimaldo, que joga em Portugal há quase cinco épocas. Levei, porém, mais em conta o que ouvi numa conversa com António Salvador e Paulo Meneses. Agradou-me muito esta oportunidade e por isso aceitei», admitiu, em entrevista ao jornal O Jogo.

Ruiz falou ainda dos motivos que o levaram a sair do Barcelona. «Eu queria era jogar e isso não estava a acontecer no Barcelona, pelo que decidi sair em janeiro muito antes dessa troca (de treinadores no Barça). Só precisei de algum tempo para escolher a melhor opção, que foi o Braga», revelou.