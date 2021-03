O Feirense não foi além de um empate (1-1) na receção ao Académico de Viseu, em encontro referente à 25ª jornada da II Liga. Com este resultado, o Estoril passa a beneficiar de uma vantagem de nove pontos no topo da tabela classificativa.



Marcus inaugurou o marcador para o Feirense no final da primeira parte (45+2) e Carter anulou a desvantagem da equipa visitante ao minuto 73.



Desta forma, o Feirense mantém o segundo lugar, com um ponto de vantagem sobre a Académica e dois sobre o Vizela. O Académico de Viseu está na 13.ª posição.