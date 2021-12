O Nacional foi ao Municipal de Aveiro golear o Académico de Viseu por 4-1 na 16.ª jornada da II Liga.

O avançado hondurenho Bryan Róchez foi a grande figura do encontro, ao marcar três golos numa janela temporal de 20 minutos. Depois de André Carvalhas ter adiantado o Ac. Viseu no marcador aos 4 minutos, Róchez empatou aos 19m, virou aos 34m e assinou, de penálti, o 3-1 ao minuto 38.

Já na segunda parte, João Camacho fez o 4-1 final para o conjunto insular, que é 5.º classificado na II Liga com 26 pontos. Já o Académico de Viseu está no 13.º lugar com 17 pontos.